У рязанцев появилась возможность принимать губернаторские решения
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
20 декабря губернатор Рязанской области Николай Любимов провел пресс-конференцию, в процессе которой ответил на вопросы журналистов. В рамках одной пресс-конференции охватить все темы региона невозможно. Многое осталось за рамками разговора, что-то раскрыто не полностью.
Мы предлагаем нашим читателям как бы продолжить вчерашнюю встречу губернатора со СМИ, но в несколько ином формате. Представьте себе, что вы – губернатор. С решения каких вопросов вы бы начали свою деятельность на этом высоком посту?
Если бы вы стали губернатором Рязанской области, какую проблему начали бы решать в первую очередь?
1. Нашел бы себе дельного и, по возможности, честного вице-губернатора;
2. Сократил бы количество чиновников в региональном правительстве до уровня 1991 года;
3. Полностью сменил бы кабинет министров, пригласив на ключевые должности коренных рязанцев;
4. Пригласил бы проверенную немецкую фирму для качественного строительства дорог в регионе;
5. Окружил бы все крупные производства региона сверхчувствительными датчиками загрязнения воздуха;
6. Депортировал из региона всех нелегальных мигрантов и закрыл бы для них въезд
7. Привлек бы в регион инвестиции и увеличил рабочие места за счет строительства заводов крупнейших автоконцернов;
8. Снизил бы платежи за коммунальные услуги и не повышал до полного обновления материальо-технической базы ЖКХ в регионе.
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