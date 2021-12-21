У рязанцев появилась возможность принимать губернаторские решения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

20 декабря губернатор Рязанской области Николай Любимов провел пресс-конференцию, в процессе которой ответил на вопросы журналистов. В рамках одной пресс-конференции охватить все темы региона невозможно. Многое осталось за рамками разговора, что-то раскрыто не полностью.

Мы предлагаем нашим читателям как бы продолжить вчерашнюю встречу губернатора со СМИ, но в несколько ином формате. Представьте себе, что вы – губернатор. С решения каких вопросов вы бы начали свою деятельность на этом высоком посту?

Если бы вы стали губернатором Рязанской области, какую проблему начали бы решать в первую очередь?

1. Нашел бы себе дельного и, по возможности, честного вице-губернатора;

2. Сократил бы количество чиновников в региональном правительстве до уровня 1991 года;

3. Полностью сменил бы кабинет министров, пригласив на ключевые должности коренных рязанцев;

4. Пригласил бы проверенную немецкую фирму для качественного строительства дорог в регионе;

5. Окружил бы все крупные производства региона сверхчувствительными датчиками загрязнения воздуха;

6. Депортировал из региона всех нелегальных мигрантов и закрыл бы для них въезд

7. Привлек бы в регион инвестиции и увеличил рабочие места за счет строительства заводов крупнейших автоконцернов;

8. Снизил бы платежи за коммунальные услуги и не повышал до полного обновления материальо-технической базы ЖКХ в регионе.

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