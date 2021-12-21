Семь ДТП утром 21 декабря спровоцировали в Рязани 10-балльные пробки. Фото: скриншот "Яндекс.Пробки".

Утром 21 декабря Рязань встала в десятибалльные пробки, сообщает веб-сервис компании «Яндекс».

Одной из причин автомобильных заторов стали дорожно-транспортные происшествия. Если верить сервису «Яндекс.Пробки», по состоянию на 09:25 в черте Рязани практически одновременно произошло семь ДТП: на Восточной окружной дороге, два на Первомайском проспекте – на пересечении с Сенной и Типанова, на Северной окружной дороге, улице Бирюзова и Московском шоссе у станции Дягилево, а также на Михайловском шоссе.

На всех указанных участках улично-дорожной сети затруднено движение.

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