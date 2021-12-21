На Северной окружной дороге Рязани сгорел автомобиль. Фото пользователя vk.com Дмитрия Манухина

21 декабря на Северной окружной дороге Рязани охватило пламенем автомобиль. Фото и видео с места происшествия появились около 8 часов утра в группе «Подслушано у водителей в Рязани».

Один из очевидцев отмечает, что пожар произошел вблизи перекрестка с улицей Интернациональной. Судя по опубликованным в соцсетях материалам, автомобиль выгорел полностью.

Также сообщается, что несколько человек пытались потушить возгорание, но «огнетушители из дорожных наборов не справились».