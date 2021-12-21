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Происшествия21 декабря 2021 6:01

На Северной окружной дороге Рязани сгорел автомобиль

Информация о ЧП появилась утром 21 декабря
Источник:kp.ru
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На Северной окружной дороге Рязани сгорел автомобиль. Фото пользователя vk.com Дмитрия Манухина

На Северной окружной дороге Рязани сгорел автомобиль. Фото пользователя vk.com Дмитрия Манухина

21 декабря на Северной окружной дороге Рязани охватило пламенем автомобиль. Фото и видео с места происшествия появились около 8 часов утра в группе «Подслушано у водителей в Рязани».

Один из очевидцев отмечает, что пожар произошел вблизи перекрестка с улицей Интернациональной. Судя по опубликованным в соцсетях материалам, автомобиль выгорел полностью.

Также сообщается, что несколько человек пытались потушить возгорание, но «огнетушители из дорожных наборов не справились».