Рязанские дорожники укладывают асфальт в снегопад

Ни воскресенье, ни снегопад не остановили рязанских дорожников.

В воскресенье, 19 декабря, на Рязанскую область обрушился мощный снегопад. Однако непогода не помешала дорожным рабочим выйти на объекты и как ни в чем не бывало укладывать асфальт.

В Рязанском районе, на дороге Секиотово – Взметнево – Ровное, как минимум на двух участках дорожники укладывали новое покрытие. Один участок в районе села Никольского, второй у деревни Секиотово.

В распоряжении «КП-Рязань» оказалась видеозапись, присланная в редакцию одним из читателей. Настолько эффективным и долговечным окажется такой ремонт, покажет время.