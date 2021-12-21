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Общество20 декабря 2021 21:02

Рязанские дорожники укладывают асфальт в снегопад

Читатели прислали в редакцию «КП-Рязань» небольшой видеоролик
Источник:kp.ru
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Ни воскресенье, ни снегопад не остановили рязанских дорожников.

Ни воскресенье, ни снегопад не остановили рязанских дорожников.

В воскресенье, 19 декабря, на Рязанскую область обрушился мощный снегопад. Однако непогода не помешала дорожным рабочим выйти на объекты и как ни в чем не бывало укладывать асфальт.

В Рязанском районе, на дороге Секиотово – Взметнево – Ровное, как минимум на двух участках дорожники укладывали новое покрытие. Один участок в районе села Никольского, второй у деревни Секиотово.

В распоряжении «КП-Рязань» оказалась видеозапись, присланная в редакцию одним из читателей. Настолько эффективным и долговечным окажется такой ремонт, покажет время.