Губернатор Любимов вручил ключи от квартир обманутым дольщикам дома на Баженова.

20 декабря решился наконец-то вопрос с проблемным домом №34 по улице Баженова. Именно в этот день губернатор Николай Любимов вручил ключи от квартир участникам долевого строительства.

Глава региона поблагодарил федеральный фонд защиты прав дольщиков, в партнерстве с которым и решился этот многолетний вопрос.

— Начиная с 2017 года, мы защитили права трех тысяч семей. И обязательно поможем остальным, — заверил общественность Любимов. — У нас осталось три проблемных объекта, по каждому из них уже есть алгоритм действий. Но это не значит, что контроль мы ослабим. Напротив, ситуацию на рынке строительства жилья мы отслеживаем постоянно.

Ранее сообщалось, что нашелся подрядчик и на достройку проблемного дома на улице Стройкова. Комиссия выбрала ООО «Еврострой». Все работы застройщик должен завершить к 1 декабря 2022 года (подробнее).

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