Катки Рязани-2022: где можно покататься на коньках

Катки Рязани-2022: стало известно, где можно покататься на коньках в Рязани.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В новогодние праздники в Рязани будут работать 27 официальных катков 2022 года. Список ледовых площадок мэрия опубликовала на своем сайте. Где в Рязани можно покататься на коньках зимой 2021-2022:
В Советском районе мэрия планирует залить шесть катков:
- на улице Есенина, у дома №46;
- в поселке Борки, 9-й район, дом №61а;
- на Первомайском проспекте, у дома №47а.
Также два катка будут работать в поселке Солотча: на улице Владимирской, у дома №95 и на улице Почтовой, у дома №4. Один каток зальют в Лесопарке.
В Железнодорожном районе будут работать девять катков:
- на улице Чкалова, у дома №9а;
- в поселке Мехзавода, у дома №25;
- на улице 6-я линия, у дома №4а;
- на улице Братиславской, у дома №2а;
- на улице Стройкова, у дома №65;
- на улице Керамзавода, у дома №38;
- на улице Семена Середы, у дома №23/27;
- на улице Дзержинского, у дома №16а;
- на улице Мехзавода, у дома №19.
В Октябрьском районе катки расположатся по следующим адресам:
- улица Тимуровцев, дом №4;
- улица Новоселов, дом №17 корпус 1;
- улица Дружная, дом №2а;
- улица Соколовская, дом №3 корпус 2;
- улица Зубковой, дом №30;
- улица Васильевская, дом №15.
В Московском районе рязанцы смогут покататься на шести площадках:
- на улице Крупской у дома №7;
- на улице Новаторов у дома №21;
- на улице Интернациональной у дома №24 корпус 1;
- на улице Сельских Строителей у дома №3ж;
- на улице Космонавтов у дома №3;
- на улице Октябрьской у дома №37.
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