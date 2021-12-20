Катки Рязани-2022: где можно покататься на коньках

Катки Рязани-2022: стало известно, где можно покататься на коньках в Рязани. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В новогодние праздники в Рязани будут работать 27 официальных катков 2022 года. Список ледовых площадок мэрия опубликовала на своем сайте. Где в Рязани можно покататься на коньках зимой 2021-2022:

В Советском районе мэрия планирует залить шесть катков:

- на улице Есенина, у дома №46;

- в поселке Борки, 9-й район, дом №61а;

- на Первомайском проспекте, у дома №47а.

Также два катка будут работать в поселке Солотча: на улице Владимирской, у дома №95 и на улице Почтовой, у дома №4. Один каток зальют в Лесопарке.

В Железнодорожном районе будут работать девять катков:

- на улице Чкалова, у дома №9а;

- в поселке Мехзавода, у дома №25;

- на улице 6-я линия, у дома №4а;

- на улице Братиславской, у дома №2а;

- на улице Стройкова, у дома №65;

- на улице Керамзавода, у дома №38;

- на улице Семена Середы, у дома №23/27;

- на улице Дзержинского, у дома №16а;

- на улице Мехзавода, у дома №19.

В Октябрьском районе катки расположатся по следующим адресам:

- улица Тимуровцев, дом №4;

- улица Новоселов, дом №17 корпус 1;

- улица Дружная, дом №2а;

- улица Соколовская, дом №3 корпус 2;

- улица Зубковой, дом №30;

- улица Васильевская, дом №15.

В Московском районе рязанцы смогут покататься на шести площадках:

- на улице Крупской у дома №7;

- на улице Новаторов у дома №21;

- на улице Интернациональной у дома №24 корпус 1;

- на улице Сельских Строителей у дома №3ж;

- на улице Космонавтов у дома №3;

- на улице Октябрьской у дома №37.

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