Центр Рязани вечером 20 декабря встал в 10-балльную пробку

Около шести часов вечера 20 декабря центр и окраина Рязани стали для автомобилистов города очередным кошмаром - десятибалльными пробками. Об этом сообщает веб-сервис компании «Яндекс.Пробки».

В режиме онлайн, по состоянию на 17:55, затруднено движение транспорта на Первомайском проспекте от улицы Пожалостина до пересечения с улицей Вокзальной. Кроме того, автомобильные заторы присутствуют на улицах Типанова, Каширина, Соборной, Дзержинского, а также на проездах Завражнова, Яблочкова и Шабулина.

Одной из причин пробок в Рязани по-прежнему можно назвать снегопад и плохую уборку снега.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!