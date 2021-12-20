Стылые ветра и сильные морозы: рязанцев 21 декабря ждет аномально-холодная погода
Фото: Евгения ГУСЕВА
Во вторник, 21 декабря, в Рязани и области ожидается облачная погода. Об этом сообщает ГУ МЧС со ссылкой на данные метеорологов. Временами возможен небольшой снег, а местам гололедица.
Во вторник специалисты прогнозируют северо-западный и северный ветра, порывами до десяти метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем -19… -14 градусов.
Кроме того, по данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории Рязанской области с 21 по 25 декабря ожидается аномально холодная погода - среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на 7-12 градусов.
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