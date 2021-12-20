Любимов заявил о возможном смягчении ограничений перед Новым годом

В Рязанской области правительство и Роспотребнадзор обсуждают возможность смягчения коронавирусных ограничений. Об этом губернатор Николай Любимов сообщил в ходе пресс-конференции 20 декабря.

«Сейчас, раз заболеваемость снижается, новых ограничений вводить не нужно. Я вижу это отчетливо. Наоборот, надо постараться улучшить условия для того, чтобы праздник (Новый год — Ред.) отметить и какие-то ограничения ослабить на ближайшее время», - прокомментировал нынешнюю ситуацию Любимов.

По словам губернатора, решение скоро будет принято. Также он вновь высказался о необходимости ограничений как таковых:

«Делается это не для того, чтобы загнать людей в какие-то рамки, а чтобы они не умирали от болезни. Других вариантов не придумано», - заверил Любимов.