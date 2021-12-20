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Общество20 декабря 2021 13:28

В Рязанской области привели в готовность мобильные пункты обогрева

В сильные морозы спасатели развернут их на трассах в случае необходимости
Источник:kp.ru
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Рязанские спасатели привели в готовность мобильные пункты обогрева, об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС. Приготовления вызваны грядущими сильными морозами на территории центральной России.

20 декабря в распоряжении рязанских спасателей есть два мобильных пункта обогрева. Они разворачиваются на трассах во время образования длительных заторов. В пункте любой автомобилист может бесплатно согреться, выпить чаю и подзарядить мобильный телефон.

В случае необходимости спасатели предоставят водителям и пассажирам спальные места и организуют работу полевой кухни, чтобы пострадавшие могли подкрепиться.