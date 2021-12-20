Поликлинику в рязанской Песочне начнут строить не позднее 2024 года

Новую поликлинику в рязанском микрорайоне Дашково-Песочная начнут строить не позднее 2024 года, заявил губернатор Николай Любимов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новую поликлинику в рязанском микрорайоне Дашково-Песочня начнут строить не позднее 2024 года. Такое заявление сделал губернатор Николай Любимов во время пресс-конференции 20 декабря.

«Что нужна поликлиника в Песочне — это точно. Никто это не подвергает сомнению, но почему-то здесь без помыканий не удается обеспечить оперативность работы», - сказал Любимов, намекнув на нерасторопность, в первую очередь, городских властей.

Глава региона заметил, что нужно было межведомственными усилиями найти участок, определить стоимость проектирования, заложить средства в бюджет и в процессе проектирования уже искать деньги на строительство. Сейчас, по словам Любимова, участок определен.

«Мы [правительство], в свою очередь, чтобы не было отходных путей, обеспечили в трехлетнем бюджете порядка 400 млн рублей на начало строительства», - проинформировал губернатор.

Остальное финансирование, как отметил Любимов, будет привлекаться из федерального бюджета, для чего «существует много разных инструментов».

«Как минимум не позднее 2024 года мы должны начать строить. Если получится, в 2023-м. Все зависит от проекта», - заключил губернатор.