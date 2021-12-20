В Рязанской области в COVID-статистику продолжают вносить июльских жертв

В понедельник, 20 декабря, министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от COVID-19 еще 20 человек. В оперативной группе уточнили, что скончались они еще в июле (!) и в октябре 2021 года. До настоящего времени проводились подтверждающие судебно-медицинские экспертизы.

Речь идет о 59-летнем и 79-летнем мужчинах, а также 63-летней и 87-летней женщинах, скончавшихся в июле.

Кроме того, в списке 10 женщин (50 лет, 57 лет, 58 лет, 59 лет, 62 года, 67 лет, 67 лет, 70 лет, 75 лет, 83 года) и шестеро мужчин (60 лет, 65 лет, 69 лет, 75 лет, 79 лет, 85 лет), умерших в октябре.

Всего пандемия в Рязанской области, по официальным данным, унесла жизни 2363 человек.