На недавно отремонтированном участке Северного обхода Рязани появились ямы

Сообщение о том, что на Северной окружной дороге областного центра образовались после недавнего ремонта ухабы, появилось 20 декабря в сообществе «Подслушано у водителей Рязани».

«Как ехать из Канищева, по первой полосе опять ямы, первый пострадавший был уже сегодня утром», - написал Сергей Клепиков. При этом он призвал коллег-автомобилистов заранее перестраиваться во избежание неприятностей во второй ряд.

Напомним, что все участники ДТП, случившегося 19 декабря на дороге в Рязанской области, обратились за медицинской помощью. Столкнулись две иномарки.

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