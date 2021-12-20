Часть рязанской Горрощи осталась без холодной воды

Почти весь микрорайон Горроща в Рязани остался без холодной воды. Список улиц опубликовал городской «Водоканал».

В связи с ремонтными работами, до 20:00 водоснабжения не будет по следующим адресам:

- улица 2-я Линия, дома с 1 по 9 (нечетная сторона);

- улица 3-я Линия полностью;

- улица 4-я Линия, дома с 1 по 7 (нечетная сторона), 2/1, 32, 34, с 42 по 52 (четная сторона), 53, 55, 57, 65, 67, 69;

- улица 5-я Линия, дом 46а;

- улица 6-я Линия, дома с 4 по 10 (четная сторона), с 18 по 24 (четная сторона);

- улица Пушкина, дома 13, 13 корпус 1, 18, 27, 35;

- улица Стройкова, дома 25, 30, 34, 38, 49, 54, 70;

- улица Татарская, дома с 14 по 68 (четная сторона), 51/15, 55, 57, 59, 61, 63, 69, 87, 91;

- улица Ленинского Комсомола, дом 57/69.

Также без воды остались три котельные:

- улица 1-я Линия, дом 4а;

- улица 4-я Линия, дом 2/1;

- улица Стройкова, дом 30а.