Все участники ДТП на дороге в Рязанской области обратились за медпомощью

Так выглядит Mitsubishi Lancer после столкновения. Фото пресс-службы регионального УМВД.

24-летний житель Рязанской области на автомобиле Mitsubishi Lancer, двигаясь со стороны Рязани в направление рабочего поселка Пронск, столкнулся с движущемся навстречу Suzuki Jimmy под управлением 54-летнего жителя областного центра. В результате столкновения пострадали как водители транспортных средств, так и пассажиры: 55-летняя женщина из Suzuki и 20-летняя из Mitsubishi.

ДТП случилось в воскресенье, 19 декабря, примерно в 17:00, в Рязанском районе на 24-ом километре автодороги Рязань-Пронск. Об обстоятельствах аварии рассказала пресс-служба регионального УМВД.

А утром в понедельник, столкновение внедорожника и автобуса большого класса на Московском шоссе парализовало движение транспорта.

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