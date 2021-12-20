Под Рязанью собака по кличке Фанта стала матерью для шестерых котят. Фото: издательство "Пресса".

В Новомичуринске рыжая дворняга стала заботливой матерью для шестерых котят. Дачники оставили коробку с животными, а неравнодушная местная жительница взяла их на передержку. Дома уже была собака по кличке Фанта, которая и заменила котятам мать, сообщает «Пресса».

— Интересно, что взрослых кошек и собак Фанта не воспринимает, но к малышам у нее проснулся материнский инстинкт, — рассказывает Евгения. — У Фанты даже появилось молоко. Уже два месяца наблюдаем, как довольная собака целыми днями нянчится со своими приемышами.

Саму Фанту приютили два года назад. Ее нашли раненой на одной из улиц – неизвестные избили собаку и расстреляли из дробовика. После операции Фанте удалось выжить.

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