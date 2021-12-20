«Единая Россия» и минпросвещения сформировали в регионах штабы по контролю за капремонтом школ

Фото: РОО "Единая Россия".

Вопросы организации капремонта школ обсудили участники I Всероссийского родительского форума, который «Единая Россия» провела вместе с Минпросвещения. От Рязанской области в мероприятии приняли участие региональный координатор партийного проекта «Новая школа», председатель областной организации профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации Елена Митина, министр образования и молодежной политики региона Ольга Щетинкина, а также директор школы № 8 города Рязани Ольга Игнатова.

«По поручению президента в 2022-2023 годах необходимо провести капитальный ремонт в не менее чем трех тысячах общеобразовательных учреждений. Объем беспрецедентный», – сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Он добавил, что капремонт школ, который включен в народную программу «Единой России», в январе 2022 года стартует по всей стране.

Ход реализации программы капремонта школ будут контролировать депутаты всех уровней от «Единой России» и сенаторы. Список ответственных передадут в минпросвещения, заявила координатор партпроекта «Новая школа», первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Алена Аршинова.

«Депутаты будут постоянно на связи непосредственно на территориях. Вместе с координаторами партпроекта «Новая школа» и региональными органами власти будут анализировать ход работ. По возможности за объектами будет вестись онлайн-видеонаблюдение», – указала она.

Предполагается, что нести ответственность за подачу заявок на участие в программе капремонта будут не руководители образовательных учреждений, а чиновники, которые профессионально этим занимаются.

«Основной темой I Всероссийского родительского форума, который прошел в дистанционном формате, стало вовлечение родителей в решение вопросов, связанных с капитальным ремонтом школ, – рассказала региональный координатор проекта «Единой России» «Новая школа» Елена Митина. – Мы обсудили механизмы взаимодействия органов власти, родителей, учителей и школьников, а также представителей общественных организаций и различных сообществ».

Елена Митина напомнила, что масштабная программа по капитальному ремонту охватит 7 300 зданий общеобразовательных организаций по всей стране до конца 2026 года.

«В настоящее время 9,7% школьных зданий в Рязанской области имеют срок эксплуатации свыше 100 лет, 39,6% – более 50 лет, 37,1% – свыше 30 лет. Все они не отвечают современным требованиям, предъявляемым к таким объектам», – рассказала Елена Митина.

По данным министерства образования и молодежной политики региона, в программу капитального ремонта вошли более 70 школьных зданий.

«Как было отмечено на форуме, реализация задач, поставленных президентом, требует новых подходов к управлению. Для эффективной работы минпросвещения России и партией «Единая Россия» создан федеральный штаб родительского общественного контроля, который окажет регионам необходимую поддержку и проконсультирует на всех этапах программы», – добавила региональный координатор партпроекта «Новая школа» Елена Митина.

Напомним, создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет президент поручил на Съезде «Единой России» 19 июня. Строительство новых объектов и капремонт действующих закрепили в народной программе партии. В ходе заседания президиума Госсовета Владимир Путин сообщил, что по предложению руководителя образовательного центра «Сириус» Елены Шмелевой программу капремонта школ решено сделать комплексной – не только ремонт зданий и помещений, но и их внутреннее оснащение и обеспечение современным оборудованием. Все этапы работ – от проекта до приемки в регионах будут отслеживать рабочие группы, созданные отделениями партии совместно с министерством и родительским сообществом.