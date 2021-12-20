Столкновение на Московском шоссе Рязани парализовало движение транспорта

Хорошо, что в по Московскому шоссе трамваи не ходят. Пробка могла быть гораздо длиннее. Фото из архива "КП".

На Московском шоссе Рязани столкновение автобуса и внедорожника, случившееся около 8 утра, парализовало особо интенсивное в это время движение транспорта в обоих направлениях. ДТП случилось неподалеку от торгово-развлекательного центра «Барс».

Видео появилось в сообществе «Дороги Рязани» социальной сети ВКонтакте. Официальная версия случившегося на момент публикации не озвучена.

Нарушителям Правил дорожного движения напомним, что с 1 января 2022 года вырастут тарифы на эвакуацию и хранение задержанных авто в Рязанской области. Соответствующее постановление выпустила Региональная энергетическая комиссия.

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