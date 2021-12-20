Студентов Рязанского госуниверситета из корпуса на улице Полонского эвакуировали

Студентов и преподавателей РГУ эвакуировали из-за короткого замыакния. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Видео эвакуации студентов Рязанского государственного университета из корпуса на улице Полонского появилось утром 20 декабря в социальных сетях.

Позже пресс-служба регионального управления МЧС прокомментировала происшествие, Как оказалось, причиной эвакуации стало короткое замыкание. Но до возгорания дело не дошло. Учебный процесс продолжается - 15 эвакуированных вернулись в аудитории.

Напомним, что вечером в воскресенье, 19 декабря, Главное управление МЧС по Рязанской области, ссылаясь на данные регионального гидрометцентра, опубликовало экстренное метеопредупреждение.

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