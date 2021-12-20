Рязанская область получит федеральную помощь на модернизацию объектов АПК

Дополнительное федеральное финансирование позволит построить и модернизировать объекты АПК в Рязанской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кабинет министров распределит между десятью регионами России более одного миллиарда рублей для возмещения части затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса. Об этом сообщил сайт RG.RU.

В список вошла и Рязанская область. При этом около полумиллиарда получит Татарстан, остальные деньги поделят между оставшимися девятью регионами. Финансовая поддержка федерального центра ввести в эксплуатацию молочные фермы, завершить строительство центров селекции и семеноводства, а также хранилищ сельхозпродукции.

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