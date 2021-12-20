В Рязани отключили холодную воду на десяти улицах

20 декабря городской «Водоканал» массово отключил в Рязани холодную воду. Список адресов предприятие опубликовало на своем сайте. Из-за ремонтных работ несколько десятков домов до конца дня останутся без водоснабжения.

До 17:00 не будет холодной воды по следующим адресам:

- улица Есенина, дом 112;

- Окское шоссе;

- проезд Речников, дома 1а, 1б, 1в;

- улица Коняева, дома 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 41 корп.1, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51.

До 19:00 прекращено водоснабжение по следующим адресам:

- улица Зубковой, дома 30, 30в, 31а, 30б, 30а (спортивная школа «Капитан»), ЦТП-32;

- улица Новоселов, дома 50 корпус 2, 54 корпус 1, 54 корпус 2;

- улица 4 Линия, дома 1, 3;

- улица 6 Линия, дома 6, 8, 10;

- улица Татарская, дома 87, 91;

- улица Гагарина, дома 156, 156 корпус 1, 156 корпус 2, 156а (ЦТП /котельная), 164 (ТЦ «Полетаевский»).