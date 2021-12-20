Долгострой на улице Стройкова в Рязани достроят за 262 млн рублей

Рязанский фонд защиты прав дольщиков нашел подрядчика на достройку проблемного дома на улице Стройкова. Согласно документам, опубликованным на сайте госзакупок, на электронный конкурс, с начальной стоимостью контракта в 266 млн рублей, поступили две заявки: ООО «Фасадстройсерсис» согласился с предложенной ценой, ООО «Еврострой» предложил достроить дом за 262 млн рублей.

В итоге комиссия выбрала ООО «Еврострой». Все работы застройщик должен завершить к 1 декабря 2022 года.

Рязанский фонд защиты прав дольщиков еще в мае пытался найти подрядчика на достройку многоэтажки на улице Стройкова. Но тендер с максимальной стоимостью контракта 172 млн рублей не состоялся из-за отсутствия заявок. Чиновники сообщили, что подрядную организацию не смогли найти из-за подорожания материалов. Позже на достройку дома выделили более 266 млн рублей.

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