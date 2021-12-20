«Надо просто остановить рвоту»: в рязанской больнице скончался двухлетний малыш

В рязанской ОДКБ умер двухлетний мальчик – СК возбудил уголовное дело Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти двухлетнего ребенка в рязанской ОДКБ им. Дмитриевой. В этом уверяет «Новая газета». Издание со ссылкой на родителей мальчика утверждает, что врачи два дня не воспринимали всерьез болезнь малыша, а когда начали его спасать, то было уже поздно.

В конце октября ребенку внезапно стало плохо, его начало рвать. Так как инфекционное отделение больницы №11 было закрыто из-за коронавируса, «скорая» в два часа ночи повезла мальчика в ОДКБ имени Дмитриевой. Хирург осмотрел и вызвал терапевта, тот, в свою очередь, отправил в девятую инфекционную больницу.

Родители на такси уехали в больницу №9, рвота не прекращалась и там, но дежурный врач после осмотра заверил, что нет ничего страшного, «надо просто срочно остановить рвоту». Специалист порекомендовал принять мотилиум (препарат, обладающий противорвотными свойствами), а утром вызвать участкового, который назначит дальнейшее лечение. При этом родителям не сказали ни о госпитализации, ни о срочных анализах.

На следующий день участковый врач из детской поликлиники №7 назначила еще пару препаратов. Ребенку стали давать меньше воды и рвота стала реже. Но к тому моменту он и не ел уже больше суток.

Вечером снова вызвали «скорую» и отравились сразу в больницу №9 – мальчика госпитализировали, поставили капельницу, взяли анализы. Но ночью поднялась температура до 39. После укола и клизмы рвота желтой и с резким запахом.

Утром врачи сообщили, что результаты анализов хорошие, но велели срочно ехать в ОДКБ, так как нужен хирург.

Ребенка продолжало рвать, он не ел уже третьи сутки – стали готовить к операции. Врачи подключили капельницу, стали восстанавливать давление, но в самом начале операции сердце ребенка остановилось. Малышу было всего 2,5 года.

В заключении патологоанатома, в графе «причина смерти» указано: недостаточность нескольких органов и энтероколит инфекционный. По словам отца мальчика, специалисты, которые оперировали, якобы сами не поняли, от чего умер ребенок.

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