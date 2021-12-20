Рязанский митрополит о восстановлении храмов: Нет государственной поддержки, у людей нет денег Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Для восстановления разрушенных храмов в Рязанской области нет ни поддержки государства, ни меценатов. В этом признался митрополит Рязанский и Михайловский Марк в эфире радио «Логос-Рязань», отвечая на вопрос радиослушателя: «Есть ли какие-то проекты, планы по восстановлению недействующих храмов в Рязанской области».

— У нас есть проекты по фиксации. Мы восстанавливаем некоторые храмы, которые находятся в полуруинированном состоянии. Планы строить трудно, потому что возможностей нет у нас. Нет ни государственной поддержки, нет широкой меценатской поддержки - у людей нет денег. Мы делаем то, что мы можем.

Отметим, что по состоянию на сентябрь 2021 года молодежный отдел Рязанской епархии «Будем искать» зафиксировал почти 30 недействующих храмов, в том числе с помощью квадрокоптера.

Ранее митрополит Марк высказался о пристрастии к теленовостям, указав, что подобное «отупляет человека» (читать подробнее).

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