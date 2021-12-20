Сорокина пообещала рязанцам светильники мощнее и эффективнее прежних

После провального энергосервисного контракта власти Рязани продолжают закупать светодиодные светильники, но клятвенно обещают, что они будут «мощнее и эффективнее прежних».

После того как администрация Рязани попала под критику губернатора по поводу уличного освещения, ее глава Елена Сорокина отчиталась по этой теме. В записи на личной странице она повторила слова заместителя Бориса Ясинского о том, что в 2022 году в городе заменят более 17 тыс. светильников. Также предусмотрена закупка и установка 15 шкафов системы управления освещением.

Как сообщалось ранее, глобальная замена освещения должна идти участками на протяжении шести месяцев (подробнее).

По словам Сорокиной, в 2021 году на строительство новых сетей освещения выделялось более 100 млн рублей. Работы идут на Восточной окружной дороге (2,5 км до Карцево), улицах Новоселов и Шевченко. Как и по провальному энергосервисному контракту, погрузившему город в полумрак, светильники устанавливаются энергосберегающие. Однако Сорокина лично пообещала, что они «будут мощнее и эффективнее прежних».

По программе местных инициатив (при участии в финансировании местных жителей) установлена часть освещения на дороге между улицами Роща и Покровская. Еще часть – по аналогичной схеме – планируют установить в 2022 году.

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