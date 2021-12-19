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Происшествия19 декабря 2021 15:53

Известный следователь рассказал телеканалу РЕН ТВ свое видение дела о пропаже Елены Логуновой

Дмитрий Матвеевич Плоткин в свое время возглавлял группу по расследованию неочевидных убийств
Источник:kp.ru
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Рязанский следователь Дмитрий Плоткин, находящийся в настоящее время на пенсии, дал комментарии телеканалу РЕН ТВ по делу об исчезновении Елены Логуновой.

Напомним, что мама двоих детей исчезла в Рязани при загадочных обстоятельствах 25 июля этого года. Ее поисками занимаются сотрудники федерального Следственного комитета. Кроме того, история Логуновой несколько раз обсуждалась на центральном телевидении в шок-шоу у Андрея Малахова.

Бывший следователь Дмитрий Плоткин сообщил телеканалу, что не участвует в расследовании, поскольку находится на пенсии, но оказывает посильную помощь.

- Практически всю свою жизнь я занимался расследованием убийств. В свое время я возглавил специальную оперативно-следственную группу по расследованию неочевидных убийств, - сообщил Дмитрий Матвеевич. – Такие дела, как дело Логуновой, необходимо расследовать по горячим следам. Но даже если время упущено, необходимо продолжать расследование.

Дмитрий Плоткин рассказал телеканалу РЕН ТВ, что у него состоялся разговор в Следственном комитете. Он озвучил свою позицию и свое мнение сотрудникам СК.