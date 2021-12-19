Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
-2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия19 декабря 2021 15:13

Рязанское МЧС опубликовало экстренное метеопредупреждение

Ожидается сильный снег
Источник:kp.ru
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)

Вечером в воскресенье, 19 декабря, Главное управление МЧС по Рязанской области, ссылаясь на данные регионального гидрометцентра, опубликовало экстренное метеопредупреждение.

Сообщается, что до конца воскресного дня (19 декабря), а также ночью и утром 20 декабря на территории Рязанской области ожидается сильный снег. В том числе возможно налипание мокрого снега на ветви деревьев и различные конструкции. Видимость ухудшится до 200-500 метров.

Рязанцев и гостей региона просят просят быть бдительными.