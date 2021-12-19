Рязанское МЧС опубликовало экстренное метеопредупреждение

Вечером в воскресенье, 19 декабря, Главное управление МЧС по Рязанской области, ссылаясь на данные регионального гидрометцентра, опубликовало экстренное метеопредупреждение.

Сообщается, что до конца воскресного дня (19 декабря), а также ночью и утром 20 декабря на территории Рязанской области ожидается сильный снег. В том числе возможно налипание мокрого снега на ветви деревьев и различные конструкции. Видимость ухудшится до 200-500 метров.

Рязанцев и гостей региона просят просят быть бдительными.