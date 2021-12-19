19 декабря в список жертв коронавируса внесли 19 рязанцев

В воскресенье, 19 декабря, министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от COVID-19 еще 19 человек. В оперативной группе уточнили, что скончались они в октябре 2021 года. До настоящего времени проводились подтверждающие судебно-медицинские экспертизы.

Речь идет об 11 женщинах (65 лет, 66 лет, 67 лет, 69 лет, 71 год, 71 год, 72 года, 73 года, 74 года, 86 лет, 90 лет) и восьми мужчинах (45 лет, 58 лет, 64 года, 68 лет, 69 лет, 74 года, 81 год, 85 лет).

Всего пандемия в Рязанской области, по официальным данным, унесла жизни 2343 человек.