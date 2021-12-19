В Рязани маршрутка №53 с пассажирами врезалась в столб

На улице Космонавтов в Рязани врезалась в столб маршрутка №53. Фото: Telegram-канал "аТипичная Рязань"

На улице Космонавтов в Рязани у дома №13 (лицей №52) врезался в столб микроавтобус, работающий на одном из городских маршрутов. Без пострадавших среди пассажиров не обошлось. Фото с места событий размещено в Telegram-канале "аТипичная Рязань", а видео - в группе "ДТП | Аварии | Рязань".

Как сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции, за рулем маршрутки №53 был мужчина 1983 года рождения. Других причин ДТП, помимо обычных «не справился с управлением», не называется.

Исходя из официальной информации, за медицинской помощью обратилась одна пассажирка 1952 года рождения.