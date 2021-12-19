Новую школу в Сасове планируется открыть после зимних каникул

Строительство школы в Сасове завершается.

Новую школу в городе Сасово планируется открыть после зимних каникул. Об этом на личной странице сообщила глава местной администрации Евгения Рубцова.

«Учителя и родители учащихся уже сейчас приходят в новую школу, чтобы провести уборку и обсудить, как лучше расставить парты. Думаю, что за них школьники смогут сесть уже в начале третьей четверти», - написала Рубцова.

По словам градоначальницы, подрядная организация завершает отделку фасада и внутреннюю покраску. Идет монтаж оборудования. Сдать объект ПК «Квант» должен до конца 2021 года.

Как сообщалось ранее, в школе площадью 10,5 тыс. кв.м будет несколько спортзалов, актовый зал, зал хореографии, стрелковый тир. Из бюджетов разных уровней на строительство выделялось 530 млн рублей.