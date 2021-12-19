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Происшествия19 декабря 2021 9:41

После падения листов ДСП на рабочего фабрики мебели СК проводит проверку

Мужчина госпитализирован с тяжелыми травмами 18 декабря
Источник:kp.ru
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18 декабря в Рязани с предприятия по производству мебели госпитализировали рабочего, которого придавило листами ДСП. По данному факту СУ СКР по Рязанской области проводит доследственную проверку, сообщает ведомственная пресс-служба.

По данным ya62.ru, несчастье произошло на фабрике «Мебелистика» в поселке Мехавода. Пострадавшему 38 лет. Если верить источнику издания в экстренных службах, мужчина доставлен в больницу с закрытыми переломами таза, поясничного отдела позвоночника и левого бедра. Кроме того, у него диагностирован пневмоторакс левой плевральной области.