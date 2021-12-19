Умер рязанский педагог Владимир Муралов

17 декабря ушел из жизни педагог Владимир Муралов, долгое время работавший в школе №51 города Рязани.

17 декабря ушел из жизни педагог Владимир Муралов, долгое время работавший в школе №51 города Рязани. Печальную весть сообщили в группе образовательного учреждения.

«Замечательный человек, который в любое дело вкладывал душу, не жалея себя, своих сил», - отзываются о Владимире Николаевиче.

Учитель химии был увлечен походами, основал туристический клуб «СИДИМ», организовывал в школе традиционные коммунарские сборы, занятия водным туризмом. Он считал, что жизнь – в движении, поэтому любил и путешествия, и спорт.

«Это был самый запоминающийся учитель! Какие у него были интересные уроки, как он мог необычно подать самую скучную информацию», - вспоминают выпускники.

Владимир Муралов дарил окружающим улыбки, рассказывал интересные истории. А его бывший подопечный в период работы в школе Приморского края даже вспомнил, как в конце 70-х ходил с учителем в походы и пронес эти воспоминания через жизнь.