Рязанский митрополит о пристрастии к теленовостям: Это человека отупляет

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк высказался о пристрастии к просмотру телевизионных новостей. Программу «Образ» с участием архиерея транслировала епархиальная группа. «Люблю каждый день смотреть новости. Жена ругается. Разве это плохо?», - поступил вопрос от одного из слушателей.

- С одной стороны, может быть, это не является чем-то плохим. Другой вопрос, что новости часто формируются людьми с определенной повесткой. Бывает так, что люди смотрят новости слишком часто – днем, вечером, ночью. Одно и то же. Это действительно человека отупляет, поэтому более полезно почитать что-то интересное, полезное, важное, - отвечал митрополит.

Служитель церкви признался, что даже забыл, когда в последний раз смотрел новости по телевизору, и предпочитает пользоваться смартфоном.

- Взял и почитал, что тебе интересно, потому что иначе в этом море информации можно утонуть, - пояснил свою точку зрения представитель православного духовенства.