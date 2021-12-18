19 декабря в Рязанской области пройдет снег

19 декабря в Рязанской области выпадет снег.

19 декабря в Рязанской области выпадет снег. Ночью небольшой и местами, днем – интенсивнее и на большей территории. Такую информацию содержат прогнозы Рязанского ЦГМС и Гидрометцентра России.

Будет немного прохладнее, чем ожидалось ранее, но все еще теплее обычных для середины декабря значений. В ночь на воскресенье -9…-4, в светлое время суток -6…-1.

Ветер юго-западный, 6-11 м/с.

В начале следующей недели (по предварительному прогнозу, со вторника) в ЦФО установится аномально холодная погода