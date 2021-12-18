В Рязани от коронавируса скончался 39-летний мужчина

В субботу, 18 декабря, министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от COVID-19 еще 22 человек. Вместе с тем в оперативной группе уточнили, что скончались они еще в июле, августе и октябре 2021 года. До настоящего времени проводились подтверждающие судебно-медицинские экспертизы.

Речь идет о пяти женщинах (69 лет, 74 года, 77 лет, 80 лет, 80 лет) и трех мужчинах (47 лет, 69 лет, 71 год), скончавшихся в июле.

Смерть еще 12 человек датировано октябрем. Это семь женщин (57 лет, 79 лет, 81 год, 81 год, 82 года, 84 года, 84 года) и пять мужчин (39 лет, 62 года, 63 года, 82 года, 84 года).

Всего пандемия в Рязанской области, по официальным данным, унесла жизни 2324 человек.

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Оперативная группа представила свежую сводку (подробности).