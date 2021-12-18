С балкона многоэтажки на улице Интернациональной в Рязани выпала женщина

Утром в субботу, 18 декабря, с балкона многоэтажного дома на улице Интернациональной в Рязани выпала 48-летняя женщина. Об этом, ссылаясь на собственные источники в экстренных службах, пишут коллеги с сайта YA62.ru.

Сообщается, что пострадавшую с доставили с открытой черепно-мозговой травмой в ОКБ, но спустя какое-то время она скончалась. Медики оказались бессильны.

Также коллеги отмечают, что женщина состояла на учете в психо-неврологическом диспансере. Возможно именно психическое расстройство и привело к трагедии.