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Происшествия18 декабря 2021 7:42

С балкона многоэтажки на улице Интернациональной в Рязани выпала женщина

Пострадавшая от полученных травм скончалась в больнице
Источник:kp.ru
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Утром в субботу, 18 декабря, с балкона многоэтажного дома на улице Интернациональной в Рязани выпала 48-летняя женщина. Об этом, ссылаясь на собственные источники в экстренных службах, пишут коллеги с сайта YA62.ru.

Сообщается, что пострадавшую с доставили с открытой черепно-мозговой травмой в ОКБ, но спустя какое-то время она скончалась. Медики оказались бессильны.

Также коллеги отмечают, что женщина состояла на учете в психо-неврологическом диспансере. Возможно именно психическое расстройство и привело к трагедии.