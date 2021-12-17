На рязанских детей, страдающих диабетом, выделили дополнительные средства

Более 401 миллиона рублей поступят в Рязанскую область на закупку систем для детей, больных сахарным диабетом. Об этом со ссылкой на региональный минфин сообщило издательство «Пресса».

По данным наших коллег, дополнительные средства также переведут в региональный минздрав на нужды здравоохранения в 2021-2022 годы. Деньги направят предотвращение распространения коронавирусной инфекции. В том числе, на дополнительные выплаты медикам, а также закупку лекарств.

Отмечается, что тест-системы планируют приобрести в январе 2022 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!