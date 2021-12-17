Рязанская область вошла в число лидеров по развитию индустрии детских товаров

Фото: архив "КП".

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела заседание на котором обсуждались перспективы развития индустрии детских товаров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На заседании председатель коснулась успешного опыта субъектов РФ. Валентина Матвиенко сообщила, что многие регионы уже приняли стратегии развития индустрии детских товаров, внедряют механизмы поддержки отрасли. Среди лидеров она назвала Алтайский край, Владимирскую, Московскую, Ульяновскую и Рязанскую области, а также Москву и Санкт-Петербург.

По мнению Матвиенко, необходимо с ранних лет приучать детей, что российское – значит хорошее.

- Это один из элементов настоящего патриотического воспитания, правильного отношения к своей стране и даже, в какой то степени, формирования культурного кода, - заявила председатель СФ.

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На территории Рязанской области индустрия детской продукции представлена широким спектром товаров. Для наиболее комплексного подхода по вопросам изготовления и выпуска продукции для детей на территории региона в 2019 году создан первый в России инженерно-производственный кластер детских и потребительских товаров. В его составе 12 предприятий, производящих детские автокресла, удерживающие устройства и изделия из пластика для детей. На сегодняшний день участники кластерного объединения реализуют совместный инвестпроект по формированию элементной базы для запуска и масштабирования российского производства детских колясок. Это производство станет первым в России по выпуску высококачественных детских колясок из российских комплектующих.