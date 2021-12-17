Перед мощным похолоданием в Рязанской области прогнозируют выходные теплее нормы

Рязанский гидрометеоцентр опубликовал прогноз для Рязанской области на 18 декабря и предварительный прогноз на 19 и 20 декабря. Во все эти дни ожидаются осадки от небольших до сильных. Если в выходные все еще теплее нормы, то в понедельник обещает стать «мостиком» к суровым по меркам региона морозам.

В субботу облачно с прояснениями. Местами небольшой снег, а также мокрый снег. Как в темное, так и в светлое время суток по области -5...0 градусов (в Рязани не холоднее -2).

В воскресенье также высока вероятность осадков: ночью небольших, днем — с налипанием мокрого снега. Ветер при порывах усилится до 17 м/c.

В ночь на понедельник уже до -10 градусов и сильный снег. По информации meteoinfo.ru, в дальнейшем, как и в остальную Европейскую часть России, в Рязанскую область по мере перемещения серии циклонов с Норвежского моря придут аномальные холода.