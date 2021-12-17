Ситуация с COVID-19 в Рязанской области ухудшилась

Фото: архив "КП".

Рязанская область оказалась в списке из десяти регионов в которых ситуация с заболеваемостью COVID-19 ухудшилась. Об этом со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову сообщило РИА «Новости».

Помимо нашего региона, по данным Голиковой, ситуация ухудшилась в Ивановской, Нижегородской, Оренбургской, Тамбовской и Челябинской областях, а также Республиках Алтай, Башкирия, Дагестан и Чувашия.

Вице-премьер уточнила, что данные приведены согласно индикации на тепловой карте портала стопкоронавирус.рф, учитывающей комплексную оценку ситуации.

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