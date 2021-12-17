Спасскую районную больницу возглавил Альберт Амаханов.

Спасскую центральную районную больницу возглавил Альберт Амаханов. О новом назначении сообщает издательство «Пресса».

Альберт Амаханов вступил в должность еще 9 декабря. Опытный хирург, кандидат медицинских наук до этого возглавлял поликлиническое отделение районной больницы в поселке Старожилово.

Новый главврач уже познакомился с коллективом медучреждения и наметил для себя несколько направлений в работе, которые надо решить в первую очередь. По его словам, в настоящее время в больнице проблемным остается кадровый вопрос - не хватает терапевта, педиатра, хирурга, а также фельдшеров и медицинских сестер. Привлекать специалистов в район планируют по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

Ранее сообщалось, что в городской клинической больнице №4 Рязани сменился главный врач. Руководство приняла Евгения Есакова, прежний главврач Сергей Викулин уволен (читать подробнее).

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