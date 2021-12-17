В центре Рязани ГИБДД устроила рейд – массово останавливают автомобили

Днем 17 декабря инспекторы ДПС ГИБДД устроили массовый рейд в центре Рязани. Об этом сообщают автомобилисты в социальных сетях.

«За тонер тормозят всех!» - написал один из обеспокоенных водителей.

Рейд сотрудников ГИБДД проходит на нескольких участках улично-дорожной сети Рязани, в частности – на Первомайском проспекте.

Отметим, что это обычная практика инспекторов ГИБДД, полицейские выявляют водителей, которые грубо нарушают правила дорожного движения, а также тех, кто сел за руль в пьяном состоянии.

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