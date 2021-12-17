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Политика17 декабря 2021 13:32

Любимов презентует стратегию развития Рязанской области 21 декабря

Мероприятие будет транслироваться в соцсетях
Источник:kp.ru
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Губернатор Николай Любимов публично представит стратегию развития Рязанской области. Презентация с его участием выйдет в эфир 21 декабря в 21:00, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Видеоверсия будет транслироваться на YouTube и в группах «Рязанская область» в социальных сетях.

По данным кабмина, публичная презентация в онлайне и офлайне состоится на 55 площадках во всех муниципальных образованиях. Что представляет из себя стратегия, в чем ее польза, и зачем вообще людям наблюдать за этим действом, чиновники не пояснили.