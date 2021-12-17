В ответ на отмену митинга жители Ряжска собрали подписи и отправили их Путину

Жители Ряжска обратились к президенту России Владимиру Путину в связи с ситуацией, которая сложилась вокруг строительства платного путепровода. Сообщение об этом появилось 17 декабря в группе «Реальный Ряжск».

Как следует из сообщения, активисты направили главе государства, депутату Госдумы Андрею Макарову и депутатам Ряжской районной Думы обращение с просьбой помочь в сохранении альтернативных железнодорожных переездов на 312 и 314 километрах, а также посодействовать в восстановлении разрушенного участка региональной дороги Ряжск – Касимов - Нижний Новгород.

В поддержку инициативы активисты собрали более полутора тысяч подписей с требованием дать жителям Ряжска «право бесплатного передвижения по своему городу».

По словам инициативной группы, данная мера стала ответом на отказ районных властей организовать митинг, на котором люди могли бы высказать свое мнение по нашумевшему вопросу платного путепровода.

Несколько дней назад администрация Ряжска согласовала митинг против платного путепровода. Мероприятие, численностью до 99 человек, должно было состояться 17 декабря. Однако спустя несколько часов, чиновники резко изменили решение, сославшись на запрет на проведение публичных мероприятий.

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