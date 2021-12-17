Так кто же займет ключевую должность в региональном правительстве?

Стартовал второй этап опроса «Кто достоин стать вице-губернатором Рязанской области?». Первый завершился ровно неделю назад, победил в нем бывший вице-губернатор Михаил Семенов. Всего на один голос отстал коллективный кандидат «кто-то еще» - это голоса тех, кто не был удовлетворен представленным списком, от читателей были предложения по конкретным кандидатурам, которые включены в новый опрос.

За прошедшую неделю произошел ряд перестановок в правительстве области – персоналии, вокруг которых было много разговоров, тоже участвуют в финальном опросе наряду с лидерами 1-го этапа.

Для участия в голосовании подпишитесь на наш Telegram-канал или перейдите по ссылке.

Кто, по вашему мнению, достоин стать вице-губернатором Рязанской области?

2-й этап голосования:

- Виталий Артемов;

- Светлана Горячкина;

- Игорь Греков;

- Артем Никитин;

- Михаил Семенов;

- Олег Шишов.