Так кто же займет ключевую должность в региональном правительстве?

Стартовал второй этап опроса «Кто достоин стать вице-губернатором Рязанской области?». Первый завершился ровно неделю назад, победил в нем бывший вице-губернатор Михаил Семенов. Всего на один голос отстал коллективный кандидат «кто-то еще» - это голоса тех, кто не был удовлетворен представленным списком, от читателей были предложения по конкретным кандидатурам, которые включены в новый опрос.
За прошедшую неделю произошел ряд перестановок в правительстве области – персоналии, вокруг которых было много разговоров, тоже участвуют в финальном опросе наряду с лидерами 1-го этапа.
Для участия в голосовании подпишитесь на наш Telegram-канал или перейдите по ссылке.
Кто, по вашему мнению, достоин стать вице-губернатором Рязанской области?
2-й этап голосования:
- Виталий Артемов;
- Светлана Горячкина;
- Игорь Греков;
- Артем Никитин;
- Михаил Семенов;
- Олег Шишов.