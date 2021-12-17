Мама умершего от рака Алеши Кузнецова основала благотворительный фонд

В Рязани создан благотворительный фонд имени Алеши Кузнецова «Мы рядом». Основала его мама мальчика, в честь которого названа некоммерческая организация. Он умер в четыре года с диагнозом «нейробластома».

«Для нас это не просто благотворительный фонд, это возможность пронести светлую память об Алеше через всю жизнь, возможность с его именем на устах дарить надежду людям, дать почувствовать, что они не одни в беде», - написала Ирина Кузнецова на личной странице.

Приоритет в работе фонда, как он обозначен в официальном сообществе, - это «помощь детям и молодым взрослым с тяжелыми иммунологическими, гематологическими, онкологическими, кардиологическими и другими заболеваниями». Кроме того, это поддержка детей-сирот и семей с детьми-инвалидами. 15 декабря фонд объявил о наборе волонтеров.

Ранее сообщалось, что 5,3 млн рублей пожертвований, которые остались после смерти Алеши Кузнецова его близкие направляют на благотворительность (подробнее).