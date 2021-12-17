С 20 декабря в Рязани изменится маршрут автобусов №90

Администрация Рязани внесла изменения в путь следования автобусов маршрута № 90М2 «ОАО «Завод точного литья» – поселок Недостоево». Нововведения вступят в силу с 20 декабря.

На участке пути от остановки «Магазин Фаворит» до «Первомайской гостиницы» автобусы будут следовать по улицам Каширина, Семинарской, Соборной и площади Ленина. При этом в маршрут добавляются четыре остановки: «Приборный завод», «Детский мир», «площадь Ленина» и «Дом художника».

В обратном направлении после площади Ленина автобусы проследуют до Соборной площади, развернутся и поедут по улицам Соборной, Семинарской, Каширина, а далее – по своему маршруту.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!