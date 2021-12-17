В Рязани обсудили вопросы правового и духовного просвещения лиц, отбывающих наказание

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Круглый стол по теме: «Организация взаимодействия УФСИН России по Рязанской области по вопросам правового и духовного просвещения лиц, отбывающих наказание, с привлечением к этой работе национальных общественных организаций и представителей традиционных религиозных конфессий» состоялся в Рязанском институте развития образования.

Инициатором и организатором встречи выступила Комиссия по гармонизации межнациональных отношений и взаимодействию с общественными объединениями Общественной палаты города Рязани.

Мероприятие проводилось с целью определения и обобщения эффективных подходов, выработанных на основе достижений отечественной истории и культуры, воспитания и безвозмездной помощи и поддержки, с целью исправления лиц, преступивших закон.

Участниками обсуждения стали представители Общественной палаты города Рязани, Министерства по делам территорий и информационной политике Рязанской области, управления ФСИН России по Рязанской области, высших учебных заведений, традиционных религиозных конфессий, некоммерческих организаций и инициативных групп.

Среди выступающих - ректор РИРО, председатель Общественной палаты города Рязани Андрей Кашаев; председатель Комиссии по гармонизации межнациональных отношений и взаимодействию с общественными объединениями Общественной палаты города Рязани, председатель Рязанской региональной общественной организации «Межнациональная ассоциация «Мы разные, и мы вместе» Людмила Захарова; заместитель начальника Управления ФСИН России по Рязанской области Виктор Гавриш; Уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина; Уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Анжелика Евдокимова; настоятель храма Рождества Христова посёлка Лашма Касимовской Епархии иеромонах Савва (Максименков); настоятель Вознесенского храма города Рязани, председатель Миссионерского отдела Рязанской Епархии, член Общественной палаты города Рязани протоиерей Арсений Вилков; председатель Централизованной религиозной организации Духовное управление мусульман Рязанской области Ринат (Рашид) Бултачеев и другие.

Участники круглого стола ознакомились с положительным опытом Касимовской Епархии, обсудили методику работы и проведение воспитательных бесед с осужденными без лишения свободы. Священнослужители рассказали о работе с лицами, отбывающими наказание, в том числе с осужденными за религиозный экстремизм.

Иудейская община предложила организовать онлайн встречи с группами осужденных разных конфессий с участием представителей общественных организаций. По мнению участников обсуждения органам власти и местного самоуправления, социально-ориентированным некоммерческим организациям необходимо активно участвовать в поддержке граждан после отбытия наказания посредством помощи в социальной адаптации, трудоустройстве, а также для профилактики повторного совершения ими правонарушений.

Подготовлено Рязанской городской Думой.