17 декабря в список жертв коронавируса внесли людей, умерших еще весной и летом этого года

В пятницу, 17 декабря, министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от COVID-19 еще 19 человек. Вместе с тем в оперативной группе уточнили, что скончались они еще в мае (!), июне, июле, августе, октябре и ноябре 2021 года. До настоящего времени проводились подтверждающие судебно-медицинские экспертизы.

Речь идет 75-летней женщине, скончавшейся в мае (!).

Также в списке двое мужчин (71 год и 88 лет) и семь женщин (55 лет, 61 год, 62 года, 65 лет, 66 лет, 69 лет, 84 года), скончавшихся в июне.

65-летний мужчина, умерший в июле.

42-летняя женщина и 87-летний мужчина, умершие в августе.

Три женщины (68 лет, 71 год, 76 лет) и двое мужчин (45 лет, 71 год), скончавшиеся в октябре.

82-летний мужчина, умерший в ноябре.

Всего пандемия в Рязанской области, по официальным данным, унесла жизни 2302 человек.