В Рязанской области впервые с октября выявили менее 200 заболевших коронавирусом

В Рязанской области впервые с октября выявили менее 200 новых случаев заболевания коронавирусом. Свежие данные на 17 декабря привел региональный оперштаб.

За сутки список заболевших пополнили 195 человек. Большинство по-прежнему в возрастной группе от 46 до 64 лет. В предыдущий раз менее 200 случаев оперштаб фиксировал еще 24 октября. Тогда, по официальным данным, заболели 199 жителей региона.

Таким образом, суточная статистика заболеваемости коронавирусом в регионе продолжает снижаться. Всего же с начала пандемии, если верить оперштабу, коронавирус диагностировали у 59176 человек.